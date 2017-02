RTL 22:30 bis 23:15 Magazin Spiegel TV Magazin Wenn der ausgehandelte Preis sich verdreifacht - Die Methoden der Umzugsmafia / Alaaf und Helau - Karneval und die Terrorangst / Propagandakrieg in den sozialen Medien - Ehemalige Mitarbeiterin packt über Putins Trollfabriken aus D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Themen der Woche werden in meist mehreren Beiträgen aktuell umgesetzt. Dabei ist das Spektrum bewusst breit angelegt: deutsche und internationale Politik, die großen gesellschaftlichen Entwicklungen und Konflikte, aber auch alltägliche Probleme, welche die Menschen bewegen. Auch Ereignisse aus Wissenschaft, Kultur und Zeitgeschichte werden beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kay Siering Originaltitel: Spiegel TV Magazin