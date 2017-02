tagesschau24 22:15 bis 22:30 Magazin Kino Royal Das Filmmagazin "Menschenskind" - Dagmar Manzel schreibt ihre Autobiografie / Film "Der junge Karl Marx" / Dokumentarfilm "Hitlers Hollywood - Das Deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda 1933 - 1945" / Kino-News: "Bailey - Ein Freund fürs Leben" / "Die Gabe zu heilen" / "Lion" D 2017 Stereo 16:9 Merken * "Menschenskind" - Dagmar Manzel schreibt ihre Autobiografie Wie kaum eine andere schafft es Dagmar Manzel, sich jede Rolle chamäleongleich anzueignen, mal ist sie die provokante "Tatort"-Ermittlerin Paula Ringelhahn, mal ist sie die elegante Dame von Welt auf der Theaterbühne. "La Manzel" trägt die mit Pailletten besetzte Robe ebenso elegant wie die Lederkluft. Mit "Menschenskind" erscheint nun die Autobiographie der Schauspielerin und Sängerin. Vergangenen Sonntag ist Dagmar Manzel in Berlin mit dem Filmpreis "Paula" ausgezeichnet worden, "Kino Royal" hat sie dort getroffen und mit ihr über ihr Leben gesprochen. * Film "Der junge Karl Marx" 1844, kurz vor der industriellen Revolution, lebt der erst 26-jährige Karl Marx mit seiner Frau Jenny im französischen Exil in Paris. Eines Tages wird ihm der junge Friedrich Engels vorgestellt, doch für den feinen Bourgeois und Sohn eines Fabrikbesitzers hat der andauernd bankrotte Familienvater Marx zunächst nur Verachtung übrig. Bald aber zeigt sich, dass die beiden mehr als nur denselben Humor gemeinsam haben. Engels hat kürzlich über die Verelendung des englischen Proletariats geschrieben und er liebt Mary Burns, eine Rebellin der englischen Arbeiterbewegung. Gemeinsam verfolgen er und Marx ein Ziel. Als Kampfgefährten respektieren und inspirieren sie sich gegenseitig und zusammen mit Jenny verfassen sie Texte, die eine Revolution entfachen sollen. * Dokumentarfilm "Hitlers Hollywood - Das Deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda 1933 - 1945" Während der NS-Zeit zwischen 1933 und 1945 wurden etwa 1.000 Spielfilme in Deutschland produziert. Mit einem eigenen Starsystem und modernsten Mitteln zur Vermarktung wollte das nationalsozialistische Kino das große Vorbild Hollywood mit seinen eigenen Mitteln schlagen. Die Filme waren technisch perfekt, von großer Emotionalität und fungierten zugleich als Instrument für die Machthaber, das Volk gleichermaßen zu unterhalten wie zu erziehen und zu manipulieren. Für seinen Dokumentarfilm "Hitlers Hollywood - Das deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda 1933 - 1945" will Regisseur Rüdiger Suchsland die Filmlandschaft zu jener Zeit genauer untersuchen. Was sagen diese Filme über das Dritte Reich und die Menschen darin aus? Wie haben sie gewirkt? Und was kann die gegenwärtige Generation für sich daraus ziehen? * Kino-News - "Bailey - Ein Freund fürs Leben" - "Die Gabe zu heilen" - "Lion" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kino Royal