Sat.1 22:50 bis 00:20 Show So tickt der Mensch D 2016 16:9 HDTV Merken Hilft Motivation wirklich dabei, die Leistung zu steigern? Lügen wir, wenn wir quasi dazu eingeladen werden? Wie kommt es, dass bereits Kleinkinder ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden haben? Und werden wir tatsächlich schlauer, wenn wir uns einen Arztkittel anziehen? - Diesen spannenden Fragen gehen Enie van de Meiklokjes, Hans Sarpei, Caroline Frier und Antoine Monot jr. auf den Grund! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ruth Moschner Gäste: Gäste: Enie van de Meiklokjes, Hans Sarpei, Caroline Frier, Antoine Monot jr Originaltitel: So tickt der Mensch