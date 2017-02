RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Schweigepflicht D 1999 Stereo Merken Patricia Gattinger ist Patientin bei Dr. Stefan Frank. Sie erwartet ihr erstes Kind, auf das sie sich sehr freut. Durch Zufall kommt Stefan dahinter, dass Patricias Mann Bernd der Liebhaber von Nathalie Gade, einer seiner Patientinnen, ist. Die beiden Frauen wissen nichts voneinander. Natalie ist der Meinung, dass sie nach langer Suche endlich den Mann fürs Leben gefunden hat, der sie auch heiraten will. Als sich nach einem Test herausstellt, dass Natalie HIV-positiv ist, sucht die völlig verzweifelte junge Frau Trost bei Bernd. Der verlässt Natalie jedoch voll Panik und Empörung. Erst jetzt erfährt Natalie, dass Bernd verheiratet ist und seine Frau ein Kind erwartet. Für Natalie bricht eine Welt zusammen, und Dr. Frank kümmert sich rührend um seine verzweifelte Patientin. Er schafft es, dass Natalie ihre Lage akzeptiert und mit allen Mitteln um ihr Leben zu kämpfen beginnt. Selbstlos entbindet sie Stefan von seiner Schweigepflicht, damit er Patricia vor einer möglichen Ansteckung durch Bernd warnen kann. Zuvor versucht Stefan noch, Bernd davon zu überzeugen, selbst mit seiner Frau zu sprechen. Doch Bernd lehnt brüsk ab. Patricia wird zufällig Zeugin dieses Gesprächs. Sie kann eine HIV-Infektion durch Bernd jedoch mit Sicherheit ausschließen, da sie seit Monaten nicht mehr mit ihrem Mann geschlafen hat. Sie will das schändliche Verhalten ihres Mannes jedoch nicht akzeptieren und trennt sich noch kurz vor der Geburt von dem Vater ihres ungeborenen Kindes. Seit Vanessa nach Brasilien abgereist ist, leidet Stefan sehr unter seiner privaten Situation. Zudem weiß er nicht, wie er sich Susanne gegenüber verhalten soll - ein Besuch bei Susanne zeigt ihm zudem, wie groß die gefühlsmäßige Kluft zwischen ihnen beiden ist. Überraschenderweise zeigt seine Halbschwester Laura viel Verständnis und Einfühlungsvermögen für seinen Kummer. In den folgenden Wochen wird sie zu seiner Vertrauten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Cecilia Kunz (Laura Sommerfeld) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Udo Witte