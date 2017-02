RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie How to Get Away with Murder Cleveland USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 12: 10 Jahre zuvor: Wes' Mutter Rose arbeitet als Putzfrau in einer Hedgefonds-Firma, die auf übelste Weise gutgläubige Menschen um ihre Ersparnisse bringt. Als die Verlobte des Juniorchefs Charles Mahoney ermordet aufgefunden wird, soll Rose ihm zu einem Alibi verhelfen. Die damals hochschwangere Annalise, als Verteidigerin des mutmaßlichen Mörders engagiert, prüft sie auf Herz und Nieren, um sicherzugehen, dass ihre Geschichte mit der von Charles übereinstimmt. Doch Rose erscheint nicht zum Gerichtstermin, weil sie befürchtet, als illegale Immigrantin aufzufliegen und zusammen mit ihrem kleinen Sohn abgeschoben zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Mike Listo Drehbuch: Joe Fazzio, Tanya Saracho Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12