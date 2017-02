Sky Cinema +24 22:10 bis 23:55 Actionfilm London Has Fallen USA, GB 2015 Nach einer Vorlage von Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während gerade viele Staatschefs zur Beerdigung des britischen Premierministers in London weilen, schlagen Terroristen zu. Mitten in der Großattacke versucht Leibwächter Mike Banning (Gerard Butler), US-Präsident Asher (Aaron Eckhart) im Untergrund der Stadt zu verstecken. Die Schurken beginnen, London zu zerlegen, um dessen Auslieferung zu erzwingen. Unterdessen macht sich Banning daran, die Terrorbosse zu finden ... - Explosive Action in London: Erneut muss Gerard Butler als Leibwächter den US-Präsidenten retten. Spektakulärer Thrill mit brisantem Terror-Background. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Mike Banning) Aaron Eckhart (Benjamin Asher) Morgan Freeman (Vizepräsident Trumbull) Alon Moni Aboutboul (Barkawi) Angela Bassett (Lynn Jacobs) Robert Forster (General Edward Clegg) Melissa Leo (Verteidigungsminister Ruth McMillan) Originaltitel: London Has Fallen Regie: Babak Najafi Drehbuch: Katrin Benedikt, Creighton Rothenberger, Christian Gudegast, Chad St. John Kamera: Ed Wild Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16