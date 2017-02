Discovery Channel 22:50 bis 23:35 Dokumentation Alaskan Steel Men Gefangen in Schnee und Eis USA 2013 Stereo 16:9 Merken Dennis¿ Frau Theresa und Neuling Dean machen sich in Alaska auf den Weg zu einem säumigen Kunden. Hoch oben auf dem Berg Pillar geraten die beiden mit ihrem Auto in einen Schneesturm. Sollte es ihnen nicht gelingen, den Wagen freizuschaufeln, droht ihnen eine Übernachtung in der eisigen Wildnis. Profi-Schweißer Cooper steht im Hafen von Kodiak Island ebenfalls unter Zeitdruck. Er soll auf einem Fangschiff einen Edelstahl-Lastarm installieren. Doch die bestellten Ersatzteile, welche mit dem Flugzeug aus Anchorage geliefert werden, lassen wegen des schlechten Wetters auf sich warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Steel Men