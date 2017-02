sixx 22:20 bis 00:10 Thriller Boot Camp CDN, USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil er das Verhalten seiner aufmüpfigen Tochter Sophie nicht mehr duldet, schickt ihr Stiefvater sie kurzerhand in ein Erziehungscamp auf die Fidschi-Inseln. Dort muss das Mädchen schnell feststellen, dass es sich nicht um eine exklusive Einrichtung handelt, sondern dass in dem Camp fragwürdige Erziehungsmethoden angewendet werden. Um Sophie beizustehen, lässt sich auch ihr Freund Ben dort einweisen. Doch der Fluchtversuch der beiden schlägt fehl und hat fatale Konsequenzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mila Kunis (Sophie) Gregory Smith (Ben) Peter Stormare (Norman Hail) Christopher Jacot (Danny) Tygh Runyan (Logan) Colleen Rennison (Ellen) Regine Nehy (Trina) Originaltitel: Boot Camp Regie: Christian Duguay Drehbuch: John Cox, Agatha Dominik Kamera: Christian Duguay Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 16