SAT.1 Emotions 22:40 bis 23:35 Krimiserie Profiling Paris Der zweite Sohn F 2015 16:9 HDTV Musste Clémentine Farez sterben, weil sie sich heimlich mit ihrem Lehrer Alain Mandrillon im Technikraum traf? Der Pädagoge pflegte offenbar mehrere solcher intimen Verhältnisse mit seinen Schülerinnen. Als er überfallen wird, nimmt Rocher Jules am Tatort fest, doch der junge Mann äußert sich nicht zu dem Geschehenen. Auch in diesem Fall ermittelt Chloé heimlich mit und findet heraus, dass Jules und Clémentines Freund Kim Lissac durch ein unfassbares Geheimnis verbunden sind ... Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Philippe Bas (Rocher) Jean-Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Valérie Dashwood (La Doc) Fanie Zanini (Lili) Originaltitel: Profilage Regie: Vincent Jamain Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 12