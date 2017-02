TLC 22:05 bis 23:00 Dokumentation Raus aus meiner Haut Lindsey und Derek USA 2016 Merken Jahrelang hatte sich Lindsey mit Essen vollgestopft, um ihren Frust und ihre Einsamkeit zu kompensieren. Doch mit der Zeit wurde sie so fettleibig, dass ihre Gesundheit ernsthaft in Gefahr geriet. Mit der Hilfe von Freunden bekam die junge Frau ihr Gewicht schließlich unter Kontrolle, verlor durch Sport und Diät 64 Kilo und schwört nun auf einen gesunden Lebensstil. Doch die überschüssige Haut, die Lindsey seitdem an Bauch, Beinen und Armen hat, bekommt sie nicht in den Griff. Ganz ähnlich geht es Derek, der innerhalb eines Jahres über 90 Kilo verloren hat. Werden die beiden einen chirurgischen Eingriff wagen, um ihren Traum vom straffen Körper zu erfüllen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skin Tight