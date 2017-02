kabel1 classics 23:10 bis 00:55 Thriller Psycho USA 1960 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Marion Crane ist gelangweilt von ihrem eintönigen Leben. Als ihr Chef sie bittet, 400.000 Dollar zur Bank zu bringen, winkt die einmalige Chance, ein neues Leben zu beginnen. Kurz entschlossen macht sie sich mit dem Geld aus dem Staub. Erst mitten in der Nacht macht sie erschöpft an einem Motel Rast. Norman Bates vermietet hier die Zimmer und lädt Marion, die an diesem Abend der einzige Gast ist, zum Essen ein. Zuvor aber nimmt Marion noch eine Dusche, die letzte ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Perkins (Norman Bates) Vera Miles (Lila Crane) John Gavin (Sam Loomis) Janet Leigh (Marion Crane) Martin Balsam (Milton Arbogast) John McIntire (Sheriff Al Chambers) Simon Oakland (Psychiater Dr. Richmond) Originaltitel: Psycho Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Joseph Stefano Kamera: John L. Russell Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 16