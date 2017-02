Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Golden Girls Die Damen der Nacht USA 1986 HDTV Merken Blanche gewinnt drei Karten für die Premiere von Burt Reynolds' neuem Film und die anschließende Privatparty. Begeistert bucht sie für sich, Dorothy, Rose und Sophia Zimmer im Miami Beach Hotel, obwohl für Sophia keine Karte übrig ist. Natürlich wählt Blanche das Hotel, in dem die meisten Männer anzutreffen sind. Am Abend der Premierenparty überredet Blanche ihre Freundinnen, zunächst noch einen Drink an der Bar zu nehmen. Blanche gewinnt drei Karten für die Premiere von Burt Reynolds' neuem Film und die anschließende Privatparty. Begeistert bucht sie für sich, Dorothy, Rose und Sophia Zimmer im Miami Beach Hotel, obwohl für Sophia keine Karte übrig ist. Natürlich wählt Blanche das Hotel, in dem die meisten Männer anzutreffen sind. Am Abend der Premierenparty überredet Blanche ihre Freundinnen, zunächst noch einen Drink an der Bar zu nehmen. Als die Gentlemen, die sie dort kennen lernen, ziemlich deutliche Absichten bekunden und ihnen auch noch Geld anbieten, merken die drei 'Golden Girls', dass sie offenbar für Prostituierte gehalten werden - unglücklicherweise auch von der Polizei, die die "Damen der Nacht" abführt. Sophia soll die drei wieder herausholen - und will natürlich wissen, welche von ihnen dafür darauf verzichtet, zur Party zu gehen. Als keine sich freiwillig meldet, lässt Sophia alle drei im Knast zurück und geht allein zu Burt Reynolds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Estelle Getty (Sophia Petrillo) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Ron Michaelson (Carl) Tony Swartz (John) Peter Gonneau (Walter) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Terry Hughes Drehbuch: Barry Fanaro, Susan Harris, Mort Nathan Musik: Andrew Gold