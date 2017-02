MDR 22:05 bis 22:50 Kabarett Kanzleramt Pforte D Die MDR-Polit-Satire mit Lothar Bölck & Michael Frowin Der Thron D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein seltsames Paket wird im Kanzleramt angeliefert. Es sieht von außen betrachtet zunächst wie eine Guillotine aus und Pförtner Bölck und sein Fahrdienstkollege Frowin beginnen zu spekulieren, wozu dieses Ungetüm in Merkels Zentrale auftaucht. Nach dem Entfernen der Verpackung erkennen die Beiden, dass es sich um einen Thron handelt. Plant Merkel jetzt die Alleinherrschaft, wie Erdogan, Putin oder Trump? Nicht auszumalen, was dann alles in Deutschland passieren würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Chin Meyer (Finanzfachmann), Christian Springer (hymnengeübter Rheinländer) Originaltitel: Kanzleramt Pforte D