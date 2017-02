ZDF 22:00 bis 23:35 Krimi Trapped - Gefangen in Island (2) ISL, D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Immer noch ist unklar, woher die Leiche im Hafen des isländischen Fischerortes kommt. Polizeichef Andri und sein Team ermitteln unter Hochdruck, erschwert aufgrund des gewaltigen Schneesturms. Andri und seine Ex-Frau Agnes sind überglücklich, als sie endlich inmitten des Schneesturms ihre beiden Töchter und den kleinen Maggi wiederfinden. Kurz darauf kommt es zum Konflikt zwischen Andri und dem verdächtigen Hjörtur. Andri beschuldigt Hjörtur, den verschwundenen Torso gestohlen zu haben, doch Hjörtur beteuert seine Unschuld. Auch den Brand vor sieben Jahren, bei dem seine damalige Freundin getötet wurde, habe er nicht gelegt. Andri glaubt ihm schließlich und arrangiert ein Treffen zwischen Hjörtur und Eiríkur, Andris Schwiegervater und Vater des toten Mädchens. Und dann wird ein weiteres Körperteil im Fjord entdeckt: ein abgetrennter Arm. Der hier gefundene Beleg eines örtlichen Hotels gibt die Gewissheit: Der Mord ist vor dem Anlegen der Fähre geschehen. Das bedeutet einerseits, dass weder Hjörtur noch Jonas die Mörder sein können, andererseits, dass der Mörder schon vorher in Seydisfjordur war. Die Leiche kann dank des Armes auch endlich identifiziert werden. Es handelt sich um Geirmundur Jonsson, der nach einer langen Abwesenheit erst kürzlich in den Ort zurückgekehrt war. Währenddessen schneit es unaufhörlich weiter, und der alte Guðmundur warnt vor einer drohenden Lawine. Er möchte mit einer kontrollierten Sprengung die Gefahr vermindern, doch sein Sohn Sigurður bekommt davon Wind und alarmiert die Polizei. Doch zu spät: Guðmundur macht einen Fehler und bringt mit einer Explosion versehentlich ein riesiges Schneebrett in Bewegung. Er kämpft um sein Leben, während die Stadt in Dunkelheit versinkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ólafur Darri Ólafsson (Andri) Ilmur Kristjánsdóttir (Hinrika) Ingvar E. Sigurðsson (Ásgeir) Nína Dögg Filippusdóttir (Agnes) Baltasar Breki Samper (Hjörtur) Bjarne Henriksen (Søren Carlsen) Þorsteinn Bachmann (Sigurdur) Originaltitel: Ófærð Regie: Baldvin Zophoníasson Drehbuch: Sigurjón Kjartansson, Clive Bradley Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson Musik: Jóhann Jóhannsson, Hildur Guðnadóttir, Rutger Hoedemaekers