ZDF neo 23:15 bis 00:45 Krimi Das Duo Bestien D 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In ihrem neuen Fall haben es die beiden Lübecker Kommissarinnen Marion und Clara mit zwei ungeklärten Todesfällen zu tun. Sie lernen, dass unerwiderte Liebe Menschen zu Bestien werden lässt. Heinrich von Laatzen findet im Wald seinen ehemaligen Forstverwalter Werner Schumacher tot auf. Da wird er mit einer Eisenstange niedergeschlagen. Als das "Duo" eintrifft, liegt er hinterm Steuer seines vom Weg abgekommenen Wagens. Angeblich hatte er einen Unfall. Werner Schumacher ist schon seit zehn Wochen tot. Auf dem Hochsitz entdeckt die Spurensicherung Schumachers Tagebuch. Offenkundig hat er sich zu Tode gehungert. Jeden Gedanken und jedes Gefühl während seines Ablebens auf dem Hochsitz hat er akkurat notiert. Clara und Marion suchen Werners Exfrau Freya auf. Sie ist erleichtert über seinen Tod. Werner Schumacher hatte sie zuletzt wie ein Stalker verfolgt. Die talentierte Geigenspielerin gesteht den Kommissarinnen, dass sie mit Heinrich von Laatzen, der ihr große Auftritte verschafft hat, ein Verhältnis hatte. Auf den letzten Seiten von Werners Tagebuch entdecken die Ermittler einen rätselhaften Hinweis: Die FEE sei erledigt. Die Tragödie, die sich im Wald abgespielt hat, scheint mit einem Mord zusammenzuhängen. Marion und Clara kommen zu dem Schluss, dass die Tagebuch-Eintragung "Sucht sie in der Gru" ein Hinweis auf Laatzens Werft sein könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Schwab (Marion Ahrens) Lisa Martinek (Clara Hertz) Peter Prager (Viktor Ahrens) Bernhard Piesk (Frank Düblin) Thure Lindhardt (Tim Stein) Matthias Brandt (Heinrich von Laatzen) Susanne Lothar (Bettina von Laatzen) Originaltitel: Das Duo Regie: Christian Görlitz Drehbuch: Christian Görlitz Kamera: Dragan Rogulj Musik: Stefan Will