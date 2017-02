TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Krimiserie Cold Case Cheerleader USA 2007 16:9 Merken In einer Kunstausstellung taucht ein Zettel mit einem anonymen Mordgeständnis auf. Vor einiger Zeit wurde die 16-jährige Rainey Karlsen tot aufgefunden, nachdem sie offensichtlich mit Alkohol und Drogen vergiftet wurde. Schnell führt die Spur des Täters Lilly Rush in die intrigante und oberflächliche Welt der High School Cheerleader, die dem jungen Mädchen wohl zum Verhängnis wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Whitney Able (Rainey Karlsen) Robin Pearson Rose (Elizabeth Karlsen) Originaltitel: Cold Case Regie: John Peters Drehbuch: Kate Purdy Kamera: Patrick Cady Musik: Michael A. Levine