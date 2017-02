NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Fünf blitzgescheite Jungs und Deerns aus dem Norden treten am Karnevalssonntag 2017 bei Jörg Pilawa in der "NDR Quizshow" im Wettstreit um die "Leuchte des Nordens" gegeneinander an. Wer von ihnen kennt sich im Norden und in seinem Bundesland am besten aus? Als Quizkandidaten sind dabei: Maya Lutz für Niedersachsen, Fabian Baer für Schleswig-Holstein, Fabio Windt für Bremen, Julian Daniel Eska für Mecklenburg-Vorpommern und Leni Fee Gört für Hamburg. Nur einer kann am Ende den Pokal, die "Leuchte des Nordens" gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Maya Lutz (Niedersachsen), Fabian Baer (Schleswig-Holstein), Fabio Windt (Bremen), Julian Daniel Eska (Mecklenburg-Vorpommern), Leni Fee Gört (Hamburg) Originaltitel: Die NDR Quizshow