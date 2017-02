3sat 23:15 bis 01:30 SciFi-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art USA 1977 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Westen der USA treten verschiedene Menschen in Kontakt mit Außerirdischen, die die Erde besuchen. 3sat zeigt Steven Spielbergs Klassiker des Science-Fiction-Kinos in der "Director's Cut"-Version, die Spielberg 1998 herstellte. In einer amerikanischen Kleinstadt soll der Ingenieur Roy Neary seltsamen Lichtern und elektrischen Phänomenen nachgehen. Doch in einer sternenklaren Nacht wird er plötzlich selbst von einer gleißenden Erscheinung am Himmel überrascht. Fast zur gleichen Zeit verschwindet der kleine Barry. Seine Mutter Jillian ist ebenso wie Roy und viele andere Beobachter der Meinung, dass UFOs im Spiel sind. Doch offizielle Stellen weisen den Verdacht zurück. Gleichzeitig ist ein Team um den Experten Lacombe unterwegs, denn in anderen Teilen der Welt sind ebenfalls unerklärliche Dinge geschehen: Verschollene Schiffe und Flugzeuge tauchen ohne Besatzung an ganz anderen Orten wieder auf. Roy ist jetzt wie besessen von der Idee, es mit Außerirdischen zu tun zu haben. Eine seltsame Melodie und das Bild eines Tafelberges gehen ihm nicht aus dem Sinn. Und dann weiß er, wo er wahrscheinlich die Lösung aller Geheimnisse finden kann. Zusammen mit Jillian macht er sich auf den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss (Roy Neary) François Truffaut (Claude Lacombe) Teri Garr (Ronnie Neary) Melinda Dillon (Jillian Guiler) Bob Balaban (David Laughlin) Lance Henriksen (Robert) Cary Guffey (Barry Guiler) Originaltitel: Close Encounters of the Third Kind Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Steven Spielberg Kamera: Vilmos Zsigmond, Douglas Slocombe, William A. Fraker Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12