History 23:30 bis 00:00 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Heiß wie Chili USA 2014 Stereo 16:9 Merken Jemand bringt ein signiertes Album der Red Hot Chili Peppers ins Pfandhaus. Rick muss entscheiden, ob er dieses Stück Rock-'n'-Roll-Geschichte kaufen will. Unterdessen sieht sich Corey ein Spielzeugpferd aus Metall an. Chumlee bekommt Ärger, als er bei der Arbeit eine Kopfbedeckung trägt und beschließt, die Regeln etwas zu beugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12