Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Dämonen USA 2005 Stereo 16:9 Merken Auf der Erde findet die historische Sternenflotten-Konferenz zur Zusammenarbeit der verschiedenen Planeten statt, an der auch Archer (Scott Bakula) und seine Crew teilnehmen. Schon bald entdecken sie dort die radikale alienfeindliche Gruppe "Terra Prime" und ihren Anführer John Frederick Paxton. Der will sämtliche Außerirdische vertreiben, sodass die Menschen die Erde wieder für sich alleine haben. Unterdessen erfährt T'Pol (Jolene Blalock), dass sie und Trip (Connor Trinneer) ein gemeinsames Kind haben. Allerdings war T'Pol nie schwanger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Peter Weller (John Frederick Paxton) Christine Romeo (Khouri) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Adam Clark (Josiah) Peter Mensah (Greaves) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: LeVar Burton Drehbuch: Manny Coto Kamera: Douglas Knapp Musik: Paul Baillargeon Altersempfehlung: ab 12