"Daphne du Maurier - Auf den Spuren von Rebecca" geht dem rätselhaften Leben der britischen Schriftstellerin (1907-1989) auf den Grund. Die Autorin schrieb 17 Romane, rund 50 Erzählungen, zwei Biografien und zwei Theaterstücke. Sechs ihrer Romane ("Gasthaus Jamaica", "Meine Cousine Rachel", "Rebecca", "Der Mann mit meinem Gesicht", "Die Vögel" und "Wenn die Gondeln Trauer tragen") wurden für das Kino verfilmt. Ihre Werke gelten heute als Klassiker der englischen Literatur. Mit 30 Jahren veröffentlichte sie den Roman "Rebecca" (1938), der sofort zum Bestseller wurde und Alfred Hitchcock als Filmvorlage diente. Ausgehend von dem Erfolgsbuch gibt die Dokumentation neue Einblicke in den Schaffensprozess und wichtigsten Ereignisse im Leben der Schriftstellerin. Daphne du Maurier ist wie ihre Romanfiguren: undurchsichtig, ambivalent, unfassbar und faszinierend. Um die komplexe Persönlichkeit der Autorin möglichst genau zu erfassen, lässt die Regisseurin Elisabeth Aubert Schlumberger viele Insider zu Wort kommen darunter ihre französische Biografin Tatiana de Rosnay, verschiedene britische Experten wie Laura Varnam, Helen Taylor, Ann Willmore, Piers Dudgeon und Tessa Montgomery, die Tochter der Schriftstellerin. Der Film verbindet Fotos, Archivaufnahmen und Filmausschnitte der Schriftstellerin mit Bildern der kargen, windgepeitschten Landschaften der Grafschaft Cornwall, in der die meisten Romane der Schriftstellerin spielen. Originaltitel: Daphné du Maurier Regie: Elisabeth Aubert Schlumberger