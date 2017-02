Disney Cinemagic 22:00 bis 00:25 Abenteuerfilm Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 USA 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Davy Jones, der mysteriöse Captain des "Flying Dutchman", hat noch eine Rechnung mit Jack Sparrow offen - doch der hat zunächst ganz andere Probleme: Ein Kannibalenstamm möchte ihn am liebsten auffressen! Auch Will Turner und seine stürmische Verlobte Elizabeth sind hinter Jack her - und alle machen sich auf die abenteuerliche Suche nach der geheimnisumwitterten "Truhe des Todes". Die wilde Jagd führt sie kreuz und quer durch die Karibik - furiose Säbelgefechte und Voodoozauber inbegriffen! Captain Jack is back! Zum zweiten Mal heißt es "Leinen los" für den chaotischsten und zugleich kultigsten Piraten der sieben Weltmeere, der eine volle Breitseite säbelscharfer Gags und halsbrecherischer Action abfeuert! Davy Jones, der mysteriöse Captain des "Flying Dutchman" hat noch eine Rechnung mit Jack Sparrow offen - doch der hat zunächst ganz andere Probleme: Ein Kannibalenstamm möchte ihn am liebsten auffressen! Auch Will Turner und seine stürmische Verlobte Elizabeth sind hinter Jack her - und alle machen sich auf die abenteuerliche Suche nach der geheimnisumwitterten "Truhe des Todes". Die wilde Jagd führt sie kreuz und quer durch die Karibik - furiose Säbelgefechte und Voodoozauber inbegriffen! Kannibalen, ein Schiffe-verschlingender Riesenkrake und die schaurige Mannschaft des "Flying Dutchman" - das Blockbuster-Dreamteam Bruckheimer/Verbinski übertrifft sich selbst mit fantastischen Special Effects. Johnny Depp, Orlando Bloom und Keira Knightley machen dieses Piratenabenteuer zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Captain Jack Sparrow) Orlando Bloom (Will Turner) Keira Knightley (Elizabeth Swann) Stellan Skarsgård (Bootstrap Bill) Bill Nighy (Davy Jones) Jack Davenport (Commander James Norrington) Jonathan Pryce (Gouverneur Weatherby Swann) Originaltitel: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Regie: Gore Verbinski Drehbuch: Ted Elliott, Terry Rossio Kamera: Dariusz Wolski Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12