Als der US-Student Billy Hayes (Brad Davis) 1970 zusammen mit seiner Freundin Susan Urlaub in der Türkei macht, wird er von Zollbeamten dabei erwischt, wie er zweieinhalb Kilogramm Haschisch aus dem Land schmuggeln will. Dafür verhängen türkische Gerichte im Normalfall vier Jahre als Höchststrafe, doch diesmal soll an Billy ein Exempel statuiert werden: Er erhält 30 Jahre Gefängnis - für Billy ein Albtraum, aus dem es nur ein Entrinnen gibt: durch Flucht. Der Film basiert auf der Autobiografie des echten Bill Hayes und erhielt je einen Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch für Oliver Stone und die Beste Filmmusik für Giorgio Moroder. Hauptdarsteller Brad Davis gelang mit "Midnight Express" der Durchbruch. Er starb 1991 - nach langer Heroinabhängigkeit - im Alter von 42 Jahren an Aids. Schauspieler: Brad Davis (Billy Hayes) Irene Miracle (Susan) Bo Hopkins (Tex) Paolo Bonacelli (Rifki) Paul L. Smith (Hamidou) Randy Quaid (Jimmy Booth) Norbert Weisser (Erich) Originaltitel: Midnight Express Regie: Alan Parker Drehbuch: Oliver Stone Kamera: Michael Seresin Musik: Giorgio Moroder Altersempfehlung: ab 16