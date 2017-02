WDR 22:15 bis 22:45 Porträt Mr. Sportschau wird 90 - Eine Hommage an Ernst Huberty D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Für Generationen von Zuschauern war und ist Ernst Huberty "Mr. Sportschau", der seit den 1960er Jahren das deutsche Fernsehen maßgeblich geprägt hat. Ob als Moderator im Studio, Kommentator legendärer Sportereignissen wie dem sogenannten "Jahrhundertspiel" oder als Lehrer und Mentor heutiger TV-Größen. Ernst Hubertys Einfluss ist bis heute allgegenwärtig. Im einzigen Interview vor seinem 90. Geburtstag spricht er mit seinem Nach-Nachfolger, Sportschau-Chef Steffen Simon über die Entwicklungen des Fernsehens und des Sports. Huberty blickt zurück auf sein bewegtes Leben, bewertet die Zukunftsfähigkeit der Massenmedien und erklärt, wie man bis ins hohe Alter geistig wie körperlich fit bleiben kann. Zudem erzählen seine prominentesten Schüler wie Tom Buhrow, Reinhold Beckmann oder Oliver Welke, was sie dem Jubilar alles zu verdanken haben. "Mr. Sportschau wird 90 - Eine Hommage an Ernst Huberty" ist die aktuelle, bild- und meinungsstarke Gratulation an eine deutsche Fernsehlegende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mr. Sportschau wird 90 - Eine Hommage an Ernst Huberty