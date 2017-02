Niederlande 1 22:10 bis 22:55 Sonstiges Het Geheime Leven van 4-jarigen NL 2017 Merken Acht kleuters uit alle windstreken van ons land komen naar deze bijzondere school waar camera's en microfoons alles registreren. We zien vierjarigen zoals we ze nooit zien als we erbij zijn. Kleine mensen, die met elkaar omgaan, zoals volwassenen dat doen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Het Geheime Leven van 4-jarigen