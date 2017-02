Sat.1 17:00 bis 17:30 Dokusoap Verdächtig - Die Hafen-Detektei Fliegende Fische D 2017 16:9 HDTV Merken Der Hamburger Hafen ist mit seinen zahlreichen Kneipen und Restaurants eine Attraktion. Fischrestaurant-Besitzerin Frauke Bruns glaubt, dass ihr Mann Dennis eine Affäre mit der neuen Kellnerin Katja hat. Regelmäßig steckt er ihr kleine Briefchen zu. Dennis streitet alles ab, benimmt sich aber in letzter Zeit äußerst merkwürdig. Auch kommt er immer häufiger erst nachts nach Hause. Die Ermittler der Hafen-Detektei sollen herausfinden, was Dennis hinter Fraukes Rücken treibt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Verdächtig - Die Hafen-Detektei