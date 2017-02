Sat.1 17:00 bis 17:30 Dokusoap Verdächtig - Die Hafen-Detektei Auf der Reeperbahn D 2017 16:9 HDTV Merken Die Reeperbahn ist Dreh- und Angelpunkt des Hamburger Nachtlebens in St. Pauli. Am frühen Morgen wird der Taxifahrer Sascha Feilke mitten auf der Reeperbahn vor den Augen seiner Frau Tina bedroht und niedergeschlagen. Er beteuert nicht zu wissen, wer die beiden finsteren Gestalten waren. Doch Tina glaubt nicht an einen Zufall. Der Detektiv Fabian und seine Asistentin Rieke beschatten Sascha und landen schließlich im Rotlicht-Milieu ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Verdächtig - Die Hafen-Detektei