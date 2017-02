ORF 2 09:05 bis 13:00 Sonstiges Plenarsitzung des Nationalrates mit Fragestunde an Bildungsministerin sowie Umweltthemen A 2017 Stereo Live 16:9 Merken Zunächst ist eine Fragestunde an Bildungsministerin Hammerschmid vorgesehen. Danach geht es um Umweltthemen, wie dem Klimawandel und die Verminderung von Treibhausemissionen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Claus Bruckmann

