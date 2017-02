ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 89 Die Mutprobe A 2002 Stereo Untertitel Merken Nicki muss einen Urlaub im Schlosshotel verbringen - mit seinem Bodyguard Mark, der ihm so gut wie nichts erlaubt. Nicki lernt Harry kennen, den Betreiber eines Bungee-Jumping-Krans. Aber einen Bungee-Sprung erlaubt ihm Mark auf keinen Fall, schon gar nicht bei Harry, den er von früher zu kennen scheint. Mit der glanzvollen Eröffnung des Natureventparks muss Carla eine große Niederlage einstecken. Und auch Fanny will Dank Vinzenz' Intrigen nichts gelingen.Buch: Amaryllis Sommerer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Christa Mühl Drehbuch: Amaryllis Sommerer Kamera: Martin Schlesinger Musik: Gerd Schuller

