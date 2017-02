ORF 2 02:35 bis 03:20 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 36 Jagd nach einer Toten D, A 1996 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Die junge Karin Sandner bricht auf der Straße zusammen. Noch im Krankenhaus stirbt sie an Herz-Kreislauf-Versagen. Am nächsten Morgen wird ein Pförtner erwürgt aufgefunden, und die Tote ist aus der Leichenkammer verschwunden. Der arbeitslose Mann der Toten verweigert die Zusammenarbeit mit der Polizei. Rex wird auf eine harte Probe gestellt.Buch: Peter Hajek und Peter Moser In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Andreas Patton (Wolfgang Brendel) Atto Suttarp (Egon Kunert) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann, Peter Döttling, Diethard Prengel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12