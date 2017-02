ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 91 Ein mütterlicher Rat A 2002 Stereo Untertitel Merken Clarissa, die von ihrem Mann verlassen wurde, will für ihre Tochter Julia einen Mann finden, um ihr ein ähnliches Schicksal zu ersparen. Julia verbietet sich jede Einmischung in ihr Leben, verliebt sich aber dann ausgerechnet in jenen Mann, den Clarissa ausgesucht hat. Ein Zeitungsartikel bringt das Schlosshotel in Verruf. Felix ahnt, dass dahinter nur Carla stecken kann.Buch: Gabriele Werth In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Janette Kössler (Lilo) Sebastian Baur (Robert Waldner) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Christa Mühl Drehbuch: Gabriele Werth Kamera: Martin Schlesinger Musik: Gerd Schuller