ORF 2 02:35 bis 03:20 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 86 Freundinnen A 2002 Stereo Untertitel Merken Die Freundinnen Ilse und Monika feiern in Gmunden Geburtstag und ein Wiedersehen mit Eva. Doch die schöne Zeit wird bald durch ein tragisches Geständnis von Monika überschattet. Vinzenz' Angriffe auf Fanny nehmen kein Ende. Felix will sie trösten, doch da ereilt ihn ein Anruf von Eva: Es geht um Ruth. Die Unternehmensleitung nimmt die Einsparungen im Schlosshotel selbst in die Hand und beginnt mit Personalkürzungen, deren erstes Opfer Sebastian ist.Buch: Agnes Pluch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Karl Kases Drehbuch: Agnes Pluch Kamera: David Sanderson Musik: Gerd Schuller

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 381 Min. Der Pate II

Krimi

ARTE 00:10 bis 03:25

Seit 191 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 111 Min.