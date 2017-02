ORF 2 09:30 bis 10:20 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 87 Die Stunde der Sieger A 2002 Stereo Untertitel Merken Die Brüder Chris und Jochen nehmen am Gmundner Marathon teil. Doch ihr Verhältnis ist getrübt: Jochen will unbedingt, dass Chris in den Familienbetrieb einsteigt. Chris fühlt sich bevormundet. Bis er den tragischen Grund für Jochens Bitte erfährt. Felix' Zukunft im Schlosshotel steht auf des Messers Schneide. Seine letzte Chance ist ein Besuch bei der Frankfurter Unternehmensleitung. Vinzenz fährt schwere Geschütze gegen Fanny auf: Sie soll auf ihre Schlosshotel-Anteile verzichten.Buch: Gabriele Werth In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sebastian Baur (Robert Waldner) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Christa Mühl Drehbuch: Gabriele Werth Kamera: Martin Schlesinger Musik: Gerd Schuller

