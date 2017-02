ZDF neo 20:15 bis 21:45 Thriller Der Tote am Strand D 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Fast 15 lange Jahre lang hat Rosa, Anfang 30, ihre Familie nicht gesehen. Damals ist sie in die Staaten geflüchtet, nach San Francisco, weit weg von der Ostsee und vom Vater. Vor allem ihr Vater hat ihr die Abreise ins Ausland nie verziehen und meidet seither jeden Kontakt. Doch zu seinem Geburtstag kommt Rosa zurück. Es drängt sie vor allen Dingen nach einer Aussprache mit ihm. Friedrich Liebmann wird 70 Jahre alt. Noch ist Rosa aber nicht bereit, sich sofort nach ihrer Ankunft mit ihrer Familie zu konfrontieren. Sie hat die Ostsee vermisst und genießt es, wieder mit nackten Füßen über den nassen Sand zu laufen. Am Strand sieht Rosa auch ihren Vater. Er sitzt in seinem Strandkorb - erschossen. Das Entsetzen ist groß. Aber die Trauer um den alten Patriarchen scheint sich in der Familie in Grenzen zu halten. Rosas Bruder Achim, ihre Schwester Regina und sogar ihre Mutter Camilla verhalten sich ausgesprochen merkwürdig. Alle hätten sie ein Motiv gehabt, ihn zu töten. Doch geht es tatsächlich um die Erbschaft? Oder um Rache? In seinen letzten Geschäftsjahren hatte sich Friedrich Liebmann viele Feinde gemacht. Mutter und Geschwister verübeln der Heimkehrerin ihre Fragen und verdächtigen sie im Gegenzug selbst: Zu deutlich scheint ihnen Rosas Auftauchen mit dem Mord am Vater in Verbindung zu stehen. Als Rosa entdeckt, dass ihre Mutter eine späte, aber leidenschaftliche Affäre zu einem anderen Mann pflegt, befürchtet sie das Schlimmste. Zudem taucht immer wieder eine unbekannte, mysteriöse Frau auf. Doch nicht genug der Verwicklungen: Finn, der ermittelnde Kommissar, ist Rosas Jugendliebe. Auch er trägt einiges dazu bei, sie in tiefe Verwirrung zu stürzen. Rosa beschließt, auf eigene Faust die Wahrheit über den Mord an ihrem Vater herauszufinden, und stößt dabei auf ein dunkles Familiengeheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silke Bodenbender (Rosa Liebmann) Monica Bleibtreu (Camilla Liebmann) Birge Schade (Regina) Matthias Brandt (Ole) Stephan Kampwirth (Finn) Justus von Dohnányi (Achim Liebmann) Esther Esche (Eva Liebmann) Originaltitel: Der Tote am Strand Regie: Martin Enlen Drehbuch: Daniel Douglas Wissmann Kamera: Philipp Timme Musik: Dieter Schleip

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 220 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 110 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 70 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 55 Min.