Rhein-Neckar 19:30 bis 19:45 Magazin Up! Das Existenzgründermagazin Von Null auf Hundert oder aus Klein wird Groß. Zu diesem Thema spricht Ralf Siegelmann mit dem erfolgreichen Unternehmer und Gründer Saeid Fasihi aus Ludwigshafen und Martin Proba von der IHK Darmstadt. Im Beitrag geht es um das Startup "marken mehrwert AG" aus Mannheim.