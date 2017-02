BBC Entertainment 22:45 bis 23:35 Sonstiges Happy Valley GB 2014 Merken Tommy brutally takes control of a situation when PC Kirsten McAskill pulls him and Lewis over. His actions have devastating consequences. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Rundle (Kirsten McAskill) Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Adam Long (Lewis Whippey) Charlie Murphy (Ann Gallagher) James Norton (Tommy Lee Royce) Shane Zaza (Shafiq Shah) Amer Nazir (Twiggy) Originaltitel: Happy Valley Regie: Euros Lyn Drehbuch: Sally Wainwright Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12