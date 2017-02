ORF 3 23:45 bis 00:35 Show Kabarett im Turm Verena Scheitz - "Scheitz dir nix" Kabarett im Turm: Verena Scheitz - "Scheitz dir nix" A 2016 Stereo 16:9 Merken "Verena Scheitz scheitzt sich nix" - ein Charity-Abend für eh alles Kabarettistin und Moderatorin Verena Scheitz enthüllt in ihrem ersten Solo-Kabarett ihre gesammelten Erfahrungen bei Charity-Events an einem einzigen Kabarett-Abend. Es wird geschnorrt, gesungen, sich wichtig gemacht und reichlich vom Buffet des Gutmenschdaseins genascht. Reinerlös des Abends ist hoffentlich Ihr Lachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kleinkunst