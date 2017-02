ATV 2 22:20 bis 00:04 Horrorfilm Armee der Finsternis USA 1992 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Supermarktangestellte Ash hat kein leichtes Leben. Ein plötzlicher Zeitsprung verschlägt ihn ins Mittelalter, wo er einer gewaltigen Armee von Dämonen gegenüber steht. Diese planen die endgültige und immerwährende Versklavung der Welt. Ash lässt sich von einem bezaubernden Burgfräulein dazu überreden, die übermächtige Heerschar mit allen Mitteln aufzuhalten. Mit vollem Einsatz stürzt er sich in den Kampf gegen das Böse und muss dabei feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden zu töten, der nicht lebendig ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Campbell (Ash) Embeth Davidtz (Sheila) Marcus Gilbert (Arthur) Ian Abercrombie (Wiseman) Richard Grove (Henry, der Rote) Bridget Fonda (Linda) Timothy Patrick Quill (Schmied) Originaltitel: Army of Darkness Regie: Sam Raimi Drehbuch: Sam Raimi, Ivan Raimi Kamera: Bill Pope Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 16