sixx 22:05 bis 22:40 Comedyserie Sex and the City Familienbande USA 1999 Diesmal gewinnen Miranda, Carrie, Charlotte und Samantha wichtige Einsichten in familiäre Beziehungskisten, denn es stellt sich die Frage: Wenn man mit seinem Liebhaber schläft, muss man dann gleich mit der ganzen Familie ins Bett hüpfen? So kommt Carrie der Verwandtschaft eines Kurzgeschichten-Autors näher, während Miranda ihre Erfahrungen mit einem geschiedenen Familienvater macht. Samantha hingegen hat Sex mit - Charlottes Bruder ... Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kim Cattrall (Samantha Jones) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Justin Theroux (Vaughn Wysel) David McCallum (Duncan) Daniel McDonald (Roger) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Samantha Jones) Gundi Eberhard (Charlotte York) Originaltitel: Sex and the City Regie: Dan Algrant Drehbuch: Darren Star, Jenny Bicks, Terri Minsky Kamera: John Thomas, Michael Spiller Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 12