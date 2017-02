ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie 2 Broke Girls Eine wilde Collegenacht USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline gibt dem angesagten Time Out Magazine ein Interview. Ein Professor ihrer ehemaligen Universität liest es und ist schwer beeindruckt, dass sie es nach der Pleite ihres Vaters geschafft hat, ein eigenes Business hochzuziehen. Er lädt sie und Max ein, an der Uni einen Vortrag zu halten. Caroline sagt begeistert zu, und auch Max freut sich, das erste Mal in ihrem Leben auf ein College zu gehen. Auf einer Party am Tag vor der Vorlesung stürzt Caroline jedoch fürchterlich ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Pat Finn (Professor Reynolds) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Kathleen Marshall Drehbuch: Brian Rubenstein Kamera: Chris La Fountaine