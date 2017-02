Sky Sport 2 22:00 bis 23:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League FC Barcelona Lassa - SG Flensburg-Handewitt, Gruppenphase 12. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Ist das bitter: Bis kurz vor Schluss hatte die SG Flensburg-Handewitt zu Hause gegen Paris Saint-Germain die zwei Punkte quasi im Sack, da schlug PSG gnadenlos zurück. Die Konsequenz: Die Nordlichter mussten sich doch noch mit 33:34 geschlagen geben. Dennoch war SG-Coach Ljubomir Vranjes stolz auf seine Jungs: "Wir dürfen aber auch nicht vergessen, gegen wen wir heute gespielt haben: gegen eine der besten Mannschaften der Welt." Und mit genau so einer bekommt es die SG nun wieder zu tun. Für den 12. Spieltag reisen die Flensburger zum absoluten Top-Team aus Barcelona. Die Katalanen führen die Gruppe A mit 20 Punkten an. Kann die SG Barça etwas entgegensetzen? Kommentar: Heiko Mallwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie