ORF 1 22:40 bis 23:25 Actionserie Limitless Die geheime Geschichte des Mr. Sands USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Brian hat Besuch von seiner Schwester Rachel und will mit ihr einen gemütlichen Abend verbringen, als Sands plötzlich vor seiner Tür steht. Sands ist verletzt und verlangt, das Brian seine Wunde versorgt. Außerdem bittet er Brian um Hilfe, eine Person für ihn zu finden. Inzwischen ist das FBI auf der Suche nach einem entführten Kind. Rebecca versucht vergeblich Brian telefonisch zu erreichen. So wird Ike zu Brians Wohnung geschickt, der dort auf Rachel trifft. Gemeinsam warten die beiden nun darauf, dass Brian endlich wieder nach Hause kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen Pouran) Colin Salmon (Jarrod Sands) Tom Degnan (Agent Ike) Megan Guinan (Rachel Finch) Originaltitel: Limitless Regie: Rich Lee Drehbuch: Gregory Weidman, Geoffrey Tock Kamera: Jimmy Lindsey Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12