In dieser Folge von Anixe auf Reisen führt der Weg nach Singapur. Der TV- und Bühnenschauspieler Jürgen Heinrich lässt sich von den exotischen Geheimnissen und Gegensätzen des Stadtstaates inspirieren. Spüren Sie sein Reisefieber und nehmen Sie Anteil an seiner Neugierde stets Neues zu entdecken. Jürgen Heinrich führt uns durch Little India durch die Welt der Gewürze. Eine wahre Expedition der Sinne! Singapur ist ein Schmelztiegel vieler asiatischer Kulturen und ein pulsierende Wirtschaftsmetropole. In Singapur kreuzen sich jahrhundertealte See- und Handelswege. Höchst unterschiedliche Religionsgemeinschaften wie Hindus, Buddhisten, Muslime und Christen leben hier friedlich zusammen. Ihre Tempel, Klöster und Kirchen prägen das Leben der Wohnviertel. Wir begleiten Jürgen Heinrich auf seiner erlebnisreichen Exkursion durch Singapur, etwa auf einer Fahrt auf dem Singapore River. Erleben Sie den beliebten Schauspieler auf der Suche nach exotischen Speisen und werden Sie Zeuge, wie er selbst von Fischen angeknabbert wird. Auch einen Streifzug durch das Nachtleben von Singapur lässt sich Jürgen Heinrich nicht entgehen.