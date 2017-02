Servus TV 22:40 bis 23:35 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Haben wir einen eigenen Willen? USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Oscar-Preisträger Morgan Freeman nimmt den Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise ins All und zu den Ursprüngen unserer Existenz. In der vierten Staffel der Wissenschafts-Serie "Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls" befasst sich der Hollywood-Star wieder mit grundlegenden Fragen des Kosmos und der Menschheit: Haben wir einen freien Willen? Wie denken Außerirdische? Wann beginnt Leben? Gemeinsam mit Astrophysikern, Philosophen, Biologen, Neurowissenschaftlern und weiteren Experten findet Freeman verblüffende Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole