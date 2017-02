Tele 5 22:25 bis 00:52 Actionfilm Zatoichi - Der blinde Samurai J 2003 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wenn der blinde Wandersmann Zatoichi (Takeshi Kitano) nicht gerade in Lichtgeschwindigkeit nassforsche Feinde mit dem Samuraischwert achtelt, verdient er seine Reisbällchen auf recht unauffällige Weise mal als Spieler, mal als Masseur. In einer kleinen Stadt mit um so größerem Kriminalitätsproblem trifft der vielseitige Dienstleister zwei schöne Geishas mit Rachegelüsten und wittert prompt ein gutes Geschäft.

Für das ebenso bildgewaltige wie selbstironische Schwertkampfepos und Kultserien-Remake von Japans Tausendsassa Takeshi Kitano ("Sonatine") gab es bei den Filmfestspielen von Venedig den Silbernen Löwen für die beste Regie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Beat Takeshi alias Takeshi Kitano (Zatôichi) Tadanobu Asano (Hattori Genosuke) Michiyo Ookusu (Tante O-Ume) Yui Natsukawa (O-Shino, Hattoris Frau) Gadarukanaru Taka (Shinkichi) Daigorô Tachibana (Geisha O-Sei) Yûko Daike (Geisha O-Kinu) Originaltitel: Zatoichi Regie: Takeshi Kitano Drehbuch: Takeshi Kitano Kamera: Katsumi Yanagijima Musik: Keiichi Suzuki Altersempfehlung: ab 16