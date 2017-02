RTL II 22:15 bis 23:20 Dokusoap Traumfrau gesucht D 2015 16:9 HDTV Merken In Bulgarien haben Walther (56+) aus Berlin und Elvis (32) aus Braunschweig ein Doppeldate. Doch Walther überschätzt seine Verführerqualitäten - und das kommt bei Bulgarin Tanya gar nicht gut an. Elvis hingegen fasst einen folgenschweren Entschluss. Andreas (43) aus Ludwigsburg hat sein erstes Date mit einer Rumänin und kommt gehörig ins Schwitzen. Und auch Dennis (27) aus Köln ist beim Date mit einer kulturinterssierten Tschechin mächtig überfordert. Währenddessen wähnt sich Chefkoch Peter (38) am Ziel seiner Träume - hat der gebürtige Schwabe seine Traumfrau gefunden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumfrau gesucht