RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Späte Rache USA 2010 HDTV Bei der Polizei geht ein panischer Notruf ein, in dem ein Junge sagt, dass seine Familie zu Hause erschossen worden ist. Die Polizei rast zum Tatort, wo die Beamten eine tote Frau und einen toten Mann entdecken. Bei den Leichen handelt es sich um die Mutter der Familie sowie einen ihrer Söhne. Der brutale Doppelmord hat auch lokale Medien an den Tatort gelockt und die Ermittler erhalten zahlreiche Zeugenaussagen von den Anwesenden zu den schrecklichen Geschehnissen. Die Befragung von dem verstörten Familienvater und dem zweiten, erst dreizehnjährigem Sohn, ergeben weitere Hinweise, die zum Täter führen könnten. Wie sich herausstellt, scheint ein harmloser Streit die Grundlage für den Mord gewesen zu sein. Für die Beamten heißt es nun, das Puzzle möglichst innerhalb von 48 Stunden zusammenzusetzen. Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16