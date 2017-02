RTL Passion 22:00 bis 22:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Felix' Plan droht von unerwarteter Seite durchkreuzt zu werden: Rosa will Chris' Projekt weiter fördern und bietet an, ein geeignetes Grundstück zu kaufen. Als Felix das zu verhindern versucht, bricht der alte Familienkonflikt wieder auf - mit dem Ergebnis, dass Chris sich erstmals klar auf die Seite seines Bruders stellt. Felix gerät ins Hadern... Philip lässt Mesut nicht vor Emma auffliegen, redet ihm aber ins Gewissen und macht ihm klar, dass er seine Lüge, im Jeremias zu arbeiten, nicht lange wird aufrechterhalten können. Doch weil Mesut es nicht schafft, Emma die Wahrheit zu sagen, lügt er ihr vor, in Zukunft nicht mehr im Krankenhaus zu arbeiten, sondern Vorträge zu halten... Nachdem sie Gerner geküsst hat, würde Elena am liebsten weglaufen, doch sie muss zu einem Businesstermin. Weil sie mit Gerner nicht mehr normal umgehen kann, kommt sie dabei völlig aus dem Konzept. Elena wird klar, dass sie sich mit Gerner aussprechen muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten