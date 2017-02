RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Baby an Bord D 1999 Stereo Merken Susanne und Walter genießen ihre wieder harmonische Beziehung. Doch dann erfährt Susanne, dass sie von Maybach schwanger ist. Als Walter dies erfährt, reagiert sie ablehnend und erklärt Susanne, dass sie keine Verantwortung für das Kind übernehmen will. Susanne ist enttäuscht und verletzt. Damit nicht genug, reagiert auch noch Jutta mit Härte: Sie will Susanne in ein anderes Gefängnis verlegen lassen. Susannes Anfrage nach einer möglichen Antragstellung auf dauerhaften Freigang lehnt Jutta kategorisch ab. Susanne ist verzweifelt, da sie ohne Fürsprache der Anstaltsleitung keinen offiziellen Antrag stellen darf. In dieser scheinbar aussichtslosen Situation kommt Nina ihrer Mutter zu Hilfe, indem sie während eines langen Gesprächs Walters Sicht der Dinge verändert. Walter wird klar, dass sie in einer Beziehung mit Susanne die Verantwortung für Susannes Familie nicht ablehnen kann. Also beschließt Walter, Susannes Antrag auf Freigang selbst in die Hand zu nehmen... Mutz ist zutiefst entsetzt, als sie erfährt, dass Jutta ausgerechnet den dämonischen Hagen Keyser als neuen Psychologen in Reutlitz eingestellt hat. Und ihre Befürchtungen scheinen sich tatsächlich zu bewahrheiten: Keyser intensiviert seinen Einfluss auf Uschi und verspricht ihr, sie schon bald in ein "besseres" Leben im Jenseits zu geleiten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Axel Block Drehbuch: Petra Bodenbach