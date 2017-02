Sky Atlantic HD 22:05 bis 23:05 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Folge: 2 Der erste Tag GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 2. Weltkrieg: Die Offensive der Alliierten hat begonnen. Tausende Fallschirmspringer springen über der Normandie unter dem mörderischen Feuer deutscher Flakgeschütze ab. Lt. Winters (Damian Lewis) landet fernab seiner Einheit neben dem jungen Pvt. Hall (Andrew Scott). Sein Gewehr hat er unterwegs verloren. Gmeinsam mit dem völlig verängstigten jungen Kameraden versucht er, sich zu seiner Einheit durchzuschlagen. - Von Steven Spielberg und Tom Hanks produzierte Kriegsserie, ausgezeichnet mit sechs Emmys und einem Golden Globe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Aaron (Pvt. Robert "Popeye" Wynn) Kirk Acevedo (SSgt. Joseph Toye) John Adams (Pvt. Andrews) Philip Barantini (Sgt. Wayne "Skinny" Sisk) David Blair (Co -Pilot) Jonie Broom (Hans Schmidt) Steve Chaplin (Pilot) Originaltitel: Band of Brothers Regie: Richard Loncraine Drehbuch: John Orloff Kamera: Remi Adefarasin, Joel Ransom Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16